Lazio, Sarri: “Il gap con le prime quattro? Con più solidità una possibilità c’è”

Il tecnico biancoceleste ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Sampdoria di Giampaolo

«Se diventassimo più solidi faremmo più punti come conseguenza logica. Sarebbe importantissimo, non siamo riusciti a trovarla con continuità ma nel girone di ritorno abbiamo mostrato dei miglioramenti. Ci fa ben sperare per il futuro, senza parlare di mercato e di tutto il resto. Se si continua a fare dei miglioramenti e si diventa più solidi una possibilità c'è. Ma è chiaro che non sono contento di come è andata».