Sarri: “Calo per mancate vittorie di Inter e Lazio? A noi bastano 14 vittorie e degli altri…”

Maurizio Sarri ha parlato dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Napoli. Ecco cosa ha detto a Skysport: «Abbiamo fatto una partita estremamente, mentalmente, blanda. Non sono preoccupato ma mi sembra una partita sbagliata al livello di approccio mentale e quindi fisico. Non possiamo essere questi di stasera. C’è consapevolezza che il Napoli abbia fatto il minimo per vincere».

-Approccio mentale sbagliato dipeso dal fatto che Inter e Lazio non hanno vinto?

Se fosse questo saremmo scarsi a livello di mentalità. Avere un’occasione per allungare deve essere uno stimolo in più, non in meno. Voglio pensare di no.

-Manca un leader in difesa a questa Juve e ci sono sempre movimenti non consoni…

Chiellini ci potrebbe risolvere i problemi materialmente ma anche mentalmente, sull’aggressività, a volte diamo l’idea di essere passivi nella nostra area. In queste cose dobbiamo crescere e lui una mano ce la darebbe.

-Cose in comune con la sconfitta con la Lazio?

Come con la Lazio abbiamo avuto scarsa energia mentale ed emotiva. L’aspetto uguale mi sembra principalmente questo e quando sei scarico emotivamente vengono fuori a catena problema tecnici e tattici.

-Fastidio aver perso a Napoli?

No sinceramente. Se proprio devo perdere sono contento per i ragazzi a cui devo tanto. Se si tolgono dai problemi sono contento ma avrei preferito lo avessero fatto a partire dalla prossima partita.

-In campo demotivati per il pari dell’Inter e della Lazio?

Spero di no. Ho detto ai ragazzi che i risultati delle altre squadre non ci devono interessare e che mancano 18 gare e con 14 vittorie andiamo all’obiettivo e stop. Noi dobbiamo pensare solo a vincere le nostre partite senza guardare gli altri. Se poi nell’inconscio è pesata vuol dire che mentalmente non siamo proprio centrati.

(Fonte: Skysport)