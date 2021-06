La Repubblica – Lazio, si lavora su Sarri. Il modulo implica problemi. Alternativa Pirlo

Il club biancoceleste deve sostituire Inzaghi che ha scelto la panchina dell'Inter: c'è stato un incontro con l'ex tecnico di Napoli e Juve

Simone Inzaghi ha lasciato la Lazio e Lotito è al lavoro per un nuovo tecnico. Si sta lavorando sull'arrivo di Sarri: ieri l'incontro con il presidente e il ds Tare. I temi sul tavolo - spiega La Repubblica - sono tanti. Dal contratto dell'allenatore (3 milioni a stagione più 500 mila euro di bonus) fino agli aspetti tecnici. Il dubbio è sul modulo tecnico: il 4-3-3 di Sarri richiede rinforzi di un certo tipo.

Se non si trovasse l'intesa si parla di tre allenatori come alternativa: Villas-Boas, Vitor Pereira o Pirlo. L'altra panchina ancora da sistemare in Serie A era quella del Verona. Dovrebbe arrivare Eusebio Di Francesco, dopo la rescissione del contratto col Cagliari.