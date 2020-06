Sarri: “La Juve ha la fortuna di potersi concentrare su un obiettivo alla volta”

La Juve di Sarri prova a vincere tutto. E l’allenatore ha sottolineato come lo stop dovuto al Covid19 potrebbe rendere il percorso più semplice se si pensa che prima si giocherà la Coppa, poi il campionato e infine la Champions. «Abbiamo la fortuna di giocare per tre competizioni e il fatto che si giochino separatamente ci può consentire di focalizzare le motivazioni su un obiettivo per volta e può essere importante e vantaggioso. La partita con il Milan? Anche se ci sono delle assenze sono sempre gare difficili, manderanno in campo una squadra competitiva. È una partita dal risultato apertissimo», ha detto a due giorni dalla semifinale di Tim Cup contro i rossoneri di Pioli.

(Fonte: SS24)