Roma, Fonseca: “Mi aspettavo di soffrire. Pareggio del Sassuolo meritato”

L'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky al triplice fischio del match pareggiato 2-2 in casa del Sassuolo

Non è andata oltre il 2-2 in casa del Sassuolo la Roma di Paulo Fonseca. Al termine dell'incontro, l'allenatore giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Da un punto di vista strategico, abbiamo giocato bene. Abbiamo difeso con il 4-4-2, è stata una partita per entrambe le squadre. Siamo passati in vantaggio, ma non lo abbiamo mantenuto. Il Sassuolo ha avuto l’iniziativa, noi abbiamo creato situazioni da gol. Mi aspettavo di soffrire, il Sassuolo ha meritato di pareggiare. Abbiamo avuto un buon atteggiamento, ora testa all’Ajax. La punizione non calciata alla fine? Pairetto ha arbitrato molto bene, ci dispiace non aver avuto l’opportunità di batterla. Infortuni? Intanto vediamo se recupererà Smalling, oggi ho scelto la miglior squadra per questa partita. Abbiamo molti problemi, ma non ho pensato all’Ajax. Smalling sta recuperando bene, mi aspetto di averlo contro l’Ajax. Abbiamo subìto due gol a partita ultimamente, il Sassuolo ha avuto merito nel segnare il raddoppio. Quando stiamo vincendo, dobbiamo difendere meglio”.