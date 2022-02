Scarnecchia: “Mourinho-Roma? Va tenuto e incoraggiato. Non bisogna distruggere”

Le parole dell'ex calciatore giallorosso a proposito del portoghese eliminato in Coppa Italia dall'Inter capolista in campionato

Roberto Scarnecchia, ex Roma, ai microfoni di TMW Radio ha tracciato un bilancio dell'avventura di Mourinho in giallorosso fino a questo momento. Ecco le sue considerazioni: "Può cadere in qualche fragilità, sta cercando di farsi capire e non lo capiscono. Il gruppo non si crea in 5 mesi. Ripeto, deve migliorare sotto qualche aspetto e i ragazzi devono capire cosa vuole l'allenatore. Lo giudicherò tra tre anni. Ferguson è stato tantissimi anni allo United, il lavoro si fa col tempo. Il telaio della Roma è buono, davanti è forte e sta prendendo fiducia, è rientrato Pellegrini.... Serve pazienza, non bisogna distruggere. Mou va tenuto e incoraggiato. Gente che guadagna tanti milioni all'anno si impressiona per certe dichiarazioni?"