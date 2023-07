Scaroni: “Saga stadio logorante. Iniziamo a vedere luce in fondo al tunnel”

«Questa saga dello stadio mi sta un po’ logorando». Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni , come riportato da Milano Finanza, intervenuto a margine della presentazione del rinnovo con Banco BPM parlando del tema stadio. «Anche perché è una questione alla quale, lo devo dire, ho dedicato un sacco di tempo e molte energie. Non ho combinato praticamente niente e non sono proprio abituato a usare energie senza poi arrivare alla meta», ha sottolineato Scaroni.

Lo stesso presidente rossonero si è poi detto ottimista sulla tematica a fine intervento. «Al momento abbiamo sul terreno due o tre iniziative, che secondo me hanno le gambe e stanno in piedi. In questo momento non voglio anticiparvi delle notizie, ma mi sembra che cominciamo a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel dopo quattro anni di sofferenza».