Sconcerti: “Allegri non si discute, questo sarebbe il primo anno sbagliato. Alla Juve…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sugli allenatori in Serie A e, in particolar modo, su Allegri

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sugli allenatori in Serie A.

Vengono esaltati Tudor e Juric, ma Allegri non viene criticato:

"Allegri è un allenatore che nella sua carriera questo sarebbe il primo anno sbagliato. Ha vinto molto, raggiunto finali di Champions. Si può discutere su come mette le squadre in campo oggi ma non si può discutere la sua qualità di allenatore".