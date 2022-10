Sconcerti: “Fiorentina? Solo la Samp ha segnato meno. Alcuni calciatori…”

La Fiorentina si dovrà muovere a gennaio sul mercato per quanto riguarda il fronte offensivo? E' una delle domande poste al giornalista Mario Sconcerti nel corso dell'intervista a 'TMW Radio'. Questa la sua risposta sulla prossima avversaria dell’Inter in campionato: "Dovrà muoversi sul mercato per forza, solo la Sampdoria ha segnato meno della Fiorentina. Ci sono dei giocatori che non rispondono a quello che ci si aspettava. Siamo davanti a un tentativo di cambiamento, che non so se riuscirà ad esserci”.