Sconcerti: “Juve? Troppa enfasi per Locatelli. Il Sassuolo si è dovuto piegare”

Le considerazioni del giornalista a proposito dell'ultimo acquisto dei bianconeri

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato anche dell'arrivo di Locatelli alla Juventus dal Sassuolo: "Stiamo secondo me facendo passare un po' troppo con enfasi un acquisto buono, ma non eccezionale. L'eccezionalità dell'affare Locatelli sta solo nel prezzo e nelle opzioni di pagamento, che avverranno tra tre anni. E lì il valore del giocatore sarà raddoppiato perché è un ottimo giocatore, che varrà 70 milioni e lì la Juve la pagherà con una differenza di valore. È un affare a cui il Sassuolo si è dovuto piegare. Come si fa a vendere il tuo giocatore migliore e vedere i soldi soltanto tra tre anni?".