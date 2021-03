Sconcerti: “Juventus? Troppe debolezze. Incasinati da un’operazione balorda”

Le parole del giornalista nel suo intervento sui bianconeri a pochi minuti dalla gara di Serie A con lo Spezia

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della Juventus a pochi minuti dal calcio d'inizio del match con lo Spezia. Queste le parole sulla principale rivale dell'Inter per lo scudetto: "Mi sembra evidente che quest'anno ci sia stata una somma di debolezze per la Juventus, che ha cercato di fare un passo lungo tramite piccoli. Hanno messo insieme troppe debolezze: la prima è stata cacciare gli ultimi due allenatori che hanno vinto il campionato, accettando l'incognita di prendere un allenatore che non aveva mai allenato. Poi è stato fatto un mercato molto complesso, di prestiti. Si sono incasinati sul centravanti con quell'operazione balorda per Suarez, poi ci sono stati 113 milioni di euro di prestiti da riscattare".