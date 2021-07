Sconcerti: “Juventus? Ronaldo dovrà rassegnarsi a giocare anche per la squadra”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito dei rivali dei nerazzurri che hanno ritrovato Allegri in panchina

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha parlato così della gestione di Cristiano Ronaldo nella prossima annata alla Juventus: "Ronaldo dovrà farsi gestire molto di più, dovrà rassegnarsi a giocare anche per la squadra, che non ha troppo interesse ad aiutare solo lui. E' un campionato che non deve sbagliare il portoghese, dovrà cercare l'aiuto della squadra, umilmente. Altrimenti potrebbe vedere molti meno palloni".