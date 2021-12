Sconcerti: “Questo Mourinho è un distruttore. A Roma ha creato il deserto”

Le parole del giornalista a proposito del percorso svolto finora da Josè Mourinho sulla panchina giallorossa

Roma, Mourinho non allena più sul campo e lotta per difendere se stesso?

"Sono d'accordo. Il Mourinho che conoscevamo era uno che difendeva con tutto se stesso la squadra, la teneva unita, la caricava a mille. Questo è quasi un distruttore di squadre. Ha diviso la Roma in buoni e cattivi. Ieri ha parlato di un attacco nullo, ma era quasi titolare. Il dubbio è che pensi più a se stesso che alla squadra. Rifiuta il confronto? Credo sia questione di buona educazione dare l'opportunità a un giornalista di fare il suo lavoro. Credo sia una provocazione scelta per marcare il suo disagio attuale. Tra l'altro mette fuori continuamente ragazzi della Primavera lasciando fuori professionisti. Sono tutte risposte che sta dando. Se la tua convinzione è che la squadra sia modesta e lo ripeti, non fai squadra. Si è involuta questa Roma. Questa situazione si sta rifiutando anche la società di accettarla. L'intervento di Pinto nel post-gara è una reazione decisa. Mourinho credo stia correndo per conto proprio. Mourinho non c'è dubbio è un fenomeno, ma qua ha creato il deserto".