Sconcerti: “La vittoria col Napoli non salverà Pirlo. L’incontro Agnelli-Allegri…”

Intervenuto sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha analizzato così il successo della Juventus sul Napoli

"Non ricordo ci sia mai stato nel grande calcio qualcosa di così plateale, talmente evidente da diventare innovativo. Farà storia nei ricordi del calcio. E chissà per chi avrà giocato stavolta la Juve, se per Pirlo o per Allegri, per salvare Pirlo o per cominciare a mostrarsi. Di sicuro stavolta, con l’aiuto di Chiesa e Ronaldo, ha vinto Pirlo. Perché ha giocato come ha sempre voluto, con il 3-2-2-2, due centrocampisti, due ali e due attaccanti. Una squadra piena di movimenti, con poco ordine e molte idee. Forse non è un’avventura che si riapre, ma è certamente per Pirlo la fine del suo inizio.