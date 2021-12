Milan, Ibra: “Stagione ha up e down. Scudetto? Si deve vincere un trofeo”

L'attaccante del Milan ha parlato della vittoria per tre a zero sul Genoa e della possibilità di arrivare al titolo

Ultime due partite, secondo me abbiamo sbagliato noi, non ci sono stati avversari più forti. Gli errori ci sono costati i risultati. Il campionato è lungo e possono esserci up e down, oggi abbiamo vinto e siamo tornati.

Ho fiducia e avevo una visione quando sono arrivato. Volevo portare il Milan più alto possibile e siamo in alto, non bisogna mollare e bisogna credere che è tutto possibile se si va avanti.

Felice per i tifosi del Milan. Per tanti anni non hanno goduto come stanno godendo ora. Possiamo tornare a dargli gioia e felicità. Ma fino a che non vince un trofeo non conta niente, bisogna vincere un trofeo.