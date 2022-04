Serie A, la Juve la spunta sul Sassuolo ed è a -1 dal Napoli

La squadra bianconera vince in rimonta contro la formazione di Dionisi

La Juventus di Allegri vince contro il Sassuolo e si porta a meno uno dal Napoli terzo in classifica. Sono serviti 88 minuti alla formazione bianconera per prendersi la vittoria che è arrivata in rimonta. Il primo gol lo ha segnato infatti Raspadori (su assist di Berardi) ed era servita una prova di forza di Dybala (appoggio di Zakaria), che ha sfruttato una palla persa dai neroverdi (ma l'azione nasce da un fallo di Morata) per trovare il pari prima della fine del primo tempo. Nel secondo i bianconeri hanno trovato il gol vittoria con Kean per l'1-2 finale. Sconfitta immeritata per il Sassuolo che ha cercato di fare la partita. La Juve però ha saputo sfruttare le occasioni.