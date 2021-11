Serie A, Torino-Udinese: 2-1 dei granata e balzo in classifica

La squadra granata ha battuto, con i gol di Brekalo e Gremer, la formazione friulana

La vittoria contro l'Udinese permette al Torino di raggiungere l'undicesimo posto nella classifica della Serie A. La gara ha chiuso la 13esima giornata e sono bastati i gol di Brekalo e Bremer per battere la formazione di Gotti. I gol granata sono arrivati dopo otto minuti nel primo tempo e qualche minuto dopo l'intervallo. Il gol dei bianconeri lo ha invece messo a segna Forestieri. Finale in sofferenza per il Toro: Milinkovic decisivo nel finale per una parata su Samardzic. Vale un sospiro di sollievo e tre punti che avvicinano la formazione di Juric alle zone europee della classifica.