Shakhtar, De Zerbi: “Combattuto col Real, ma manca un pezzo per essere protagonisti”

L'allenatore della squadra ucraina ha commentato la sconfitta contro la formazione di Ancelotti

«Mi piacerebbe fare nello Shakhtar quello che abbiamo fatto col Sassuolo. Il primo anno andavamo a prendere complimenti e applausi anche negli stadi maggiori ma raccoglievamo pochi punti. Al terzo anno invece raccoglievamo punti anche contro le big e diventavano partite combattute. Oggi abbiamo combattuto contro il Real Madrid ma ci manca ancora un pezzo per diventare protagonisti in CL come il Sassuolo era in campionato nel secondo e nel terzo anno. Siamo appena partiti. Abbiamo calciatori molto giovani, l'anno in media è il 2000 e chi è entrato era ancora più giovane». De Zerbi, allenatore dello Shakhtar, ha parlato della sconfitta contro il RealMadrid (nel girone dell'Inter) per due a uno e ha spiegato qual è stato il limite della sua squadra. Ha anche rivelato che la sua speranza è replicare il progetto portato avanti in Italia col Sassuolo.