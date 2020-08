Champions, Simeone: “Non ci sono opzioni diverse, vincere è l’unica cosa che conta”

“Vincere ad Anfield, in casa del Liverpool, è stato fantastico, ma è successo mesi fa. Adesso si riparte e quello che c’è stato prima non ha nulla a che vedere con ciò che succederà domani: non sarà importante vincere, la vittoria è l’unica cosa che possiamo fare”. Sono le parole del tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, alla vigilia della gara valida per i quarti di finale di Champions League contro il Lipsia.

“Ci aspetta una squadra ostica che gioca molto bene guidata da un giovane, e molto bravo, allenatore -prosegue l’allenatore argentino- Se guardate le statistiche, abbiamo numeri simili, ma domani l’unica cosa che conta è vincere, non ci sono altre opzioni, e io ci credo”.