Sirigu: “Con l’Inter un pari sarebbe stato più veritiero. Il gol di Lautaro…”

Il portiere del Torino ha parlato dopo la gara contro la squadra di Conte e ha detto delle difficoltà granata di questo periodo

Lui e Izzo sono finiti nel mirino dei tifosi del Torinosui social. Salvatore Sirigu ha parlato nel post della partita contro l'Inter e ha sottolineato quali sono le difficoltà dei granata in questo momento: «Abbiamo vissuto il Covid-19 in maniera strana, siamo una delle poche squadre ad aver fatto tanti isolamenti e il problema è che da quando siamo andati in isolamento si è creata anche un po’ di paura. In un momento positivo del campionato, dove avevamo trovato la quadra, siamo stati fermi una settimana e ci siamo potuti allenare solo a casa, un periodo così scombussola abbastanza».