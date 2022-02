EL, Spalletti: “Vogliamo fare il nostro gioco e possiamo farlo: visto con l’Inter”

L'allenatore ha parlato della sfida tra Barcellona e Napoli ed è tornato sulle consapevolezze che il pari con i nerazzurri ha dato alla sua squadra

"Che si chiami Europa League oppure partita di campionato me lo dite voi, per me partite di questo livello sono dream-match". Così Luciano Spalletti, a Skysport, ha definito Barcellona-Napoli alla vigilia della sfida di Europa League.

"Sono partite da sogno, ogni volta che ci sei dentro provi sensazioni straordinarie e cerco di trasferire tutta la calma possibile ai miei per giocarsi le carte che hanno. Sono d'accordo con Xavi che si tratta di due squadre che sanno stare in campo, conoscono il calcio e fanno di possesso palla la loro caratteristica. Abbiamo trovato un cliente scomodo ma cercheremo di farlo, non ci sono timori. Durante il periodo trascorso insieme alla squadra abbiamo analizzato anche le nostre ultime gare, come quella con l'Inter. Abbiamo la constatazione che siamo in grado di farlo altrimenti non si giocano partite così contro una squadra come quella nerazzurra. Qui ci sarà bisogno anche di qualcosa di più, ma attraverso la continua conoscenza, rincorrere tornei e competizioni che si va ad acchiappare il massimo", ha aggiunto l'allenatore azzurro facendo così capire che il pareggio contro la formazione interista in campionato ha dato qualche consapevolezza in più al suo Napoli.