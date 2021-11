Spalletti-Insigne, Sky: “Nessun problema tra i due. La spiegazione del mister…”

Il capitano del Napoli non ha giocato con la Salernitana per un problema fisico, ma una dichiarazione del tecnico alla vigilia aveva fatto sorgere dei dubbi

Spalletti ha spiegato in conferenza stampa di non aver impiegato Insigne per precauzione nella gara contro la Salernitana. «Perché si vuole dare a questa cosa un taglio personale? Cos'è libertà di stampa - ha alzato la voce nel post gara - questo dargli sempre il taglio che c'è qualcosa che non va nelle situazioni. Sennò ridivento antipatica. Ma come mai, sei stato un anno in campagna? Se non rompete i cogl** ci sono stato cinque anni in campagna, se rompete i cogl** non ci sono stato neanche un giorno».