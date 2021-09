Napoli, Spalletti: “Mancano 72 punti per la Champions: sui campi difficili…”

Le dichiarazioni di Spalletti, in collegamento dal 'Ferraris' dopo il successo del suo Napoli per 4-0 sulla Sampdoria

"Sorrido per la sua disponibilità al lavoro e a stare col gruppo. Oggi abbiamo fatto un buon risultato, però nel primo tempo abbiamo trovato una Sampdoria che ci ha reso la vita difficile. Nel primo tempo la miglior qualità è stata quella di soffrire dietro le loro giocate. Sono stati bravi in questo e in qualche finalizzazione, dov'è stato bravo Ospina o la difesa ha dovuto arrangiarsi in qualche modo".