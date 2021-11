Spalletti, si ferma anche Insigne: niente Spartak Mosca per l’attaccante

Il calciatore si unisce alla lista degli indisponibili del tecnico alla vigilia della gara di EL

Non solo Osihmen e Anguissa. Spalletti perde per la partita contro lo Spartak Mosca anche Insignevittima di una tendinopatia al ginocchio che da un po' di tempo gli sta dando fastidio. Staff tecnico e staff medico hanno deciso di comune accordo di tenerlo a riposo, hanno spiegato a Skysport, e di sottoporlo a terapie in questi giorni per provare a recuperarlo per il prossimo impegno in campionato del Napoli, contro la Lazio.