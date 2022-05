Sky – Spezia, a fine stagione probabile addio Thiago Motta: idea Pirlo

L'ex giocatore nerazzurro è dato in partenza e secondo il canale satellitare la società ligure starebbe pensando all'ex tecnico della Juve

Thiago Motta lascio lo Spezia a fine stagione? Stando a quanto riporta Skysport è molto probabile che l'ex Inter vada verso l'addio alla squadra. E sempre secondo gli esperti di mercato del noto canale satellitare, i dirigenti come sostituto starebbero pensando ad Andrea Pirlo come allenatore ideale per il prossimo anno. L'ex calciatore nerazzurro sarebbe in cerca di nuove esperienze per lo scarso feeling con la dirigenza del club che guida. L'ex bianconero avrebbe già dato la propria disponibilità ad allenare il club ligure.