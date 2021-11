Sky – Mourinho, strategia comunicativa sugli arbitri. E messaggio per la Roma

L'allenatore giallorosso non ha voluto parlare della prestazione della sua squadra dopo la gara col Milan si è limitato a sottolineare la direzione di gara

Dopo Roma-Milan si è presentato avvelenato ai microfoni dei giornalisti e ha voluto solo fare una breve dichiarazione. "Non parlo perché voglio essere in panchina nella prossima gara, ma sono davvero dispiaciuto di come vengono trattati i tifosi della Roma, non c'è rispetto". José Mourinhonon ha apprezzato la direzione di gara di Maresca per una serie di cose, non ha specificato però quali episodi avrebbe voluto contestare.