Juve, Szczesny: “A volte sembra che giochiamo con la puzza sotto al naso”

Le parole del portiere dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, dopo la vittoria dei bianconeri contro il Cagliari ha parlato dei miglioramenti fatti dalla squadra, soprattutto in difesa. «Sistemata la difesa? Abbiamo lavorato, ma credo ci sia tanto da migliorare, in difesa e in avanti perché sull'1-0 ci sentiamo comodi così. Ma nel lungo non va bene, sembra che si giochi con la puzza sotto al naso e non mi piace. Però la vittoria va bene», ha spiegato il numero uno bianconero.