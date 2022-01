Lazio, Tare: “Mercato? Abbiamo problema indice come 13-14 squadre. Stadi? Bastava green pass”

Le parole del direttore sportivo biancoceleste prima della gara di questa sera con l'Inter ai microfoni di DAZN

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con l'Inter di stasera. Queste le sue considerazioni: "Non vedo differenze nei contagi tra Italia e Inghilterra. Il green pass sarebbe stato sufficiente per affrontare questo momento, ma è stato deciso diversamente. Dobbiamo adeguarci, anche se mi sarei augurato almeno stadi aperti al 50%. C'è poco da discutere e da parlare, siamo una squadra strana in questa stagione. Facciamo partite impressionanti e altre che lasciano perplessi, come ad esempio l'ultima. Purtroppo succede, l'esperienza mi ha insegnato di rimanere calmo, cercare di analizzare ed uscirne prima possibile. Siamo consapevoli che queste cose accadono, purtroppo viviamo in una città non facile perché tutti sanno di calcio. Accettiamo le critiche, anche se a volte sono esagerate.