Lazio, Tare ‘dimentica’ Inzaghi: “Squadra trasformata: si può arrivare lontano”

Il direttore sportivo della Lazio guarda oltre Inzaghi, che in estate ha scelto di dire addio ai biancocelesti per l'Inter

In estate, Simone Inzaghi ha detto addio alla Lazio per firmare con l’Inter. La società biancoceleste ha scelto Maurizio Sarri per la panchina e Igli Tare, direttore sportivo del club, ha parlato delle novità estive del club in un’intervista a TGR: "Si può arrivare molto lontano, abbiamo trasformato completamente la squadra con un'idea di gioco, un allenatore e una mentalità nuovi. Perciò le premesse sono buone. Siamo ancora un cantiere aperto, spero fino alla fine del mese di agosto di dare una forma giusta alla rosa”. Inzaghi è il passato, il presente si chiama Sarri per la Lazio.