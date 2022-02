Tempestilli: “Mourinho non è stupido. Grave che il suo sfogo sia uscito”

L'ex giocatore ed ex dirigente della Roma ha parlato del duro sfogo di José Mourinho dopo il ko contro l’Inter

Antonio Tempestilli , ex giocatore ed ex dirigente della Roma, a TMW ha parlato del duro sfogo di José Mourinho dopo il ko contro l’Inter: "Se così è stato mi pare molto duro ma soprattutto è grave che qualcuno abbia fatto uscire tutto questo dallo spogliatoio. Ciò che si dice là deve restare là dentro".

"Sono momenti che devi vivere dall'interno, può essere stato fatto per stimolare in modo forte il gruppo. Ognuno pensa e valuta cosa fare in base ripeto ai momenti e a seconda di chi ha davanti. Magari fino ad oggi Mou aveva detto altre cose provando ad invertire la rotta. Mourinho non è uno stupido e se ha fatto una mossa del genere è ponderata. Speriamo dia una scossa".