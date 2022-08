Tempestilli: “Spalletti? Aziendalista, ma avrà un presidente difficile. Sono convinto…”

Antonio Tempestilli, ex allenatore e dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte di Luciano Spalletti. Queste le sue considerazioni: "Non avevo alcun dubbio che potesse convincere gli scettici. Ha i suoi lati negativi ma come ognuno di noi. Penso sia consapevole di ciò che ha scelto, fa parlare tanto perché riesce sempre a pizzicare le cose giuste nel momento giusto. E’ evidente che abbia a che fare anche con un presidente difficile ma se avrà a disposizione questi giocatori farà sicuramente bene.