In conferenza stampa, l’allenatore del Bologna Thiago Motta commenta così il discusso rigore non dato ai suoi contro la Juve. “Io prendo il pullman e stanotte dormirò tranquillamente. Sono arrabbiato con me stesso per il cartellino giallo, devo controllarmi e devo evitare, devo essere arrabbiato con me stesso”.