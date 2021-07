Sky – Thiago Motta-Spezia, trattativa quasi chiusa: l’ex Inter torna in Italia

La trattativa che riporterebbe l'ex calciatore dell'Inter ad allenare in Italia, dopo l'esperienza al Genoa, sarebbe quasi conclusa

A Skysport si era parlato in giornata di un tempo che lo Spezia si era dato per arrivare a Thiago Motta. L'ex centrocampista dell'Inter ha serie chance di allenare il club italiano dopo l'esperienza in panchina con il Genoa (2019).