Tifosi Juve, smascherate invenzioni social: “500.000 disdette a Dazn”. Ma sono 6.000

Il Fatto Quotidiano rivela il flop della protesta social dei tifosi bianconeri: le disdette non colpiscono la Serie A

La protesta juventina si sta rivelando un flop. Dopo l’inchiesta Prisma e la penalizzazione di 15 punti in campionato per la questione plusvalenze, i tifosi bianconeri hanno dichiarato guerra al sistema calcio con le disdette a DAZN e Sky.

Negli ultimi giorni, qualcuno ha addirittura parlato di 500 mila abbonamenti interrotti per protesta. Il Fatto Quotidiano, però, rivela che la realtà è ben lontana da questo scenario.

“Fuori dalla bolla social, la realtà è un po’ diversa. Il Fatto ha scoperto quante sono davvero le disdette registrate nelle ultime settimane: appena 6 mila, un centesimo delle iperboliche cifre vociferate, per un impatto del tutto irrilevante. Considerando il piano standard da 30 euro al mese, per i tre mesi di campionato che restano, parliamo di circa mezzo milione su un contratto da 840 milioni a stagione. La sommossa di popolo, insomma, è un’illusione virtuale, ma se anche fosse esistita avrebbe avuto l’effetto opposto”.

Il quotidiano sottolinea come, in realtà, la Serie A non subirebbe danni, a differenza di DAZN, realmente colpita da questa situazione: