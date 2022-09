Tonali: “Non ci sentiamo i più forti, ma ci sentiamo forti. Serie A equilibrata”

Intervistato a DAZN dopo il successo del Milan contro la Sampdoria, Sandro Tonali ha parlato così della gara: "La partita di oggi ti dà una carica incredibile. E' meglio vincere così, ma è sicuramente meglio vincere che segnare e avere un altro risultato. Sono felice perché abbiamo dato tutto in campo e abbiamo fatto una grande partita. Milan la squadra più forte? Credo sia un campionato equilibrato. Mi baso su come arriviamo oggi e abbiamo dimostrato di essere una squadra difficile da battere. Non ci sentiamo i più forti, ma ci sentiamo forti".