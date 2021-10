Torino, Juric: “Il Milan non ha praticamente mai tirato, ci è girata male”

Il commento dell'allenatore del Torino a DAZN dopo la sconfitta nella sfida di San Siro di stasera contro il Milan

A DAZN, l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così dopo il ko in campionato contro il Milan: "Abbiamo fatto una grandissima partita in tutti i sensi, il Milan non ha praticamente mai tirato, ci è girata proprio male. È stata una giornata così, è stata la miglior partita fatta finora, è andata così. Spero sia l’ultima volta. Oggi abbiamo alzato molto il livello di squadra, è un grandissimo peccato. Bremer sta facendo bene, deve continuare così, ha caratteristiche giuste e deve lavorare, è stato fermato un po' con la caviglia. Le sue prestazioni sono ottime. Anche Djidji ha fatto una prova fantastica, era in prestito a Crotone lui. Anche Buongiorno è giovane e di prospettiva, ha fatto un bel primo tempo, l'ho tolto per il giallo. Belotti deve trovare calma e tranquillità, lavoro quotidiano, si parla troppo di firma o no, deve trovare la forma per il bene del Torino. È veramente splendido come lavora, deve trovare la condizione migliore. Lavora bene e farà una grande stagione, sono convinto".