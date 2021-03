Torino, Murru: “Inter per lo scudetto, noi per la salvezza. Vogliamo punti”

Le parole del calciatore granata prima della gara con l'Inter di questo pomeriggio

Nicola Murru, calciatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara col Torino. Queste le sue parole sulla sfida: "Preoccupazione in questo momento nessuna, solo voglia di giocare la partita L'Inter è forte e si gioca una parte di scudetto, ma noi ci giochiamo la salvezza. Siamo a marzo e dobbiamo fare punti con tutte le squadre, pensiamo a salvarci. Il duello con Hakimi? Oltre ad essere grandi calciatori, lavorano molto di squadra in entrambe le fasi. Anche noi dovremo giocare di squadra per fronteggiarli".