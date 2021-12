Torino, sono tre in totale i membri del gruppo squadra positivi al Covid-19

Nuovi casi di positività al Covid-19 in Serie A: sono tre in totale i membri del gruppo squadra che hanno contratto il virus

“Nuovi contagi dopo Verdi. Toro: altri due positivi”, titola oggi Tuttosport in una delle pagine dedicate al Torino di Ivan Juric. Come comunicato ieri dal club ufficiale, si tratta di un calciatore e di un membro dello staff, ma lo stesso quotidiano non pubblica l’identità dei due per ragioni di privacy. La speranza dell’allenatore granata è che il numero di positivi tra i calciatori si fermi a due. Intanto, oltre ai due, anche Verdi è positivo (lo ha annunciato sui social).