Torino, Vagnati: “Inter? Dobbiamo uscire dal campo con la maglia più che sudata”

Il dirigente del club granata ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l'Inter di questo pomeriggio

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l'Inter: "Dobbiamo cercare di metterci lo zaino in spalla e correre, indipendentemente da chi abbiamo di fronte. Dobbiamo uscire con la maglia non sudata, di più. Per fare risultato contro l'Inter bisogna fare qualcosa di eccezionale. Belotti? Ha fatto appena un allenamento con la squadra, il mister vedrà se ci sarà spazio per lui a gara in corsa. Rinnovo? Non è il caso di parlare di un singolo perché c'è una partita, bisogna parlare solo di campo. Con lui comunque c'è un rapporto estremamente schietto, ne parliamo assolutamente. Sanabria ha fatto un bellissimo gol col Crotone, Verdi ci fa vedere grandi cose in allenamento e deve iniziare a farle anche in partita per darci una mano. Non mi piace star qui a recriminare su situazioni oggettive, purtroppo non ci siamo potuti allenare e abbiamo pagato questa cosa. Non deve essere un alibi, dobbiamo lasciare da parte i discorsi che non sono di campo. La classifica? Un calciatore di Serie A deve saper convivere con queste cose, altrimenti non è concentrato sulla fattispecie del suo lavoro. Bisogna essere responsabili e lucidi, provando a fare il massimo la domenica ma anche nel resto della settimana. Abbiamo le qualità per tirarci fuori da questa situazione".