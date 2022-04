Caso stipendi, tesi pm su Juventus confermata. Trovata mail di Chiellini: “Scrisse che…”

Prosegue l'indagine della procura di Torino in merito al caso stipendi della Juventus: scoperta una mail di Giorgio Chiellini

Marco Macca

Prosegue l'indagine della procura di Torino in merito al caso stipendi della Juventus, che avrebbe falsato dati sul bilancio dopo l'accordo su alcune mensilità con i calciatori in tempo di pandemia. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe saltata all'occhio degli inquirenti una mail di Giorgio Chiellini, capitano bianconero, indirizzata ai compagni di squadra, in cui il difensore scrive:

"«Ho parlato con Paratici e con il presidente a proposito dell’emergenza attuale, che ha creato grandi problemi finanziari, soprattutto di liquidità. Il club vorrebbe trovare un’intesa per una nostra partecipazione al momento di difficoltà». Insomma, un compromesso, cui lavorò anche Leonardo Bonucci. «Credo che anche noi dobbiamo fare un passo, come stanno facendo altri club in Europa, e trovare un accordo che ci permetterebbe di evitare i rischi, oltre che di dare un’immagine di squadra fatta di uomini di valore»", si legge sul CorSera.

LA RISPOSTA DEI COMPAGNI - "I giocatori, nonostante alcuni stranieri contrari, sceglieranno la «proposta B: marzo 100% nelle prossime stagioni, aprile 0%, maggio 100% nelle prossime stagioni. Giugno: se annulla no il campionato 0%, se riusciamo a terminare il campionato 100% nelle prossime stagioni». Morale: fin dall’inizio si parlava di posticipare i pagamenti e non di semplice taglio, in linea con la contestazione della Procura di Torino", conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)