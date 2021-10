Udinese, Marino: “Inter favorita per lo scudetto. Noi qui senza paura”

Le parole del dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport prima della gara con i nerazzurri di oggi

Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d'inizio del match con l'Inter. Queste le sue dichiarazioni: "L'Inter è la favorita del campionato, poi però ci sono outsider importanti come il Napoli, ma resta favorita perché ha un organico che Marotta e i suoi collaboratori hanno costruito in maniera impeccabile. Noi veniamo qui per giocare, per fare una partita alla pari, senza avere paura. Siamo convinti di quello che andremo a fare, poi il campo dirà il risultato".