UFFICIALE – Napoli, grave stop per Meret: il comunicato del club azzurro

Non sarà breve lo stop del giovane portiere che salterà subito la sfida con la Juventus al rientro dalla sosta

Brutte notizie per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli, ex Inter, dovrà fare a meno per un po' di tempo di Alex Meret, infortunatosi in ritiro con l'Italia. Ad annunciarlo è stato il club azzurro attraverso un comunicato: "Meret, che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa- Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo".