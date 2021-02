Ulivieri: “Napoli? Gattuso non merita tutto questo. Gara con l’Inter emblematica”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Renzo Ulivieri ha parlato del difficile momento che sta vivendo Rino Gattuso al Napoli: “Non ci sentiamo spesso però via via ci chiamiamo. Lui è una persona forte, lo ha dimostrato da calciatore e lo sta dimostrando da allenatore, al di là delle competenze di calcio che sono alte. Per farsi rispettare bisogna rispettare noi gli altri e Rino lo sa. Questa situazione la vivo da lontano ma mi fa male, sapete da che parte sto. Non mi sembra che Gattuso meriti tutto questo. Tutte le squadre hanno avuto dei momenti particolari. Emblematica è stata la partita di Milano contro l’Inter, dominata e poi persa. La squadra ha raccolto anche meno di quanto meritato.