Verona-Milan, Florenzi: “Siamo pronti a dare battaglia e fare il massimo risultato”

Il calciatore rossonero ha parlato prima della sfida contro i veronesi ai microfoni di DAZN

«La squadra l'ho vista come le altre settimane. Abbiamo da fare una gara difficile, ce la metteranno tutta e siamo pronti a dare battaglia e fare il massimo risultato. Siamo tanti che hanno passato di questi momenti, abbiamo cercato di trasmettere ai più giovani concetti utili, ma sono forti e hanno personalità, devono giocare come sanno e come sappiamo».Alessandro Florenzi ha caricato così i suoi compagni poco prima della partita del Milan contro il Verona.