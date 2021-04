Vierchowod: “Juve? Differenza con l’Inter non immaginabile. Pirlo ha sbagliato…”

L'ex difensore bianconero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Pietro Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Queste le sue considerazioni sulla classifica di Serie A: "Cosa mi sorprende di più? Sicuramente la classifica della Juve. Non era immaginabile pensare all’inizio che potesse esserci tutta questa differenza di punti con l’Inter. Secondo me Pirlo ha anche sbagliato a lasciar fuori nel derby Arthur, Dybala e McKennie: è stata una scelta autolesionista, con loro tre probabilmente quella partita l’avrebbe vinta. Il problema della Juve è comunque in mezzo al campo, dove non c’è nessuno di qualità che crea gioco. Più in generale, mi sembra che la rosa sia più debole rispetto agli anni passati. E poi paga l’inesperienza di Pirlo come allenatore".