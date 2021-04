Vierchowod: “Milan? Pioli ha fatto fin troppo. Squadra da quarto-quinto posto”

Le considerazioni dell'ex difensore rossonero a proposito del lavoro di Stefano Pioli in questa stagione

"Ha fatto bene, ha preso una squadra non messa bene e l'ha portata anche in testa alla classifica. Per me era una squadra da quarto-quinto posto ma l'ha portata in alto, con tanti elogi per lui. Per me ha fatto fin troppo con questa squadra".