Vieri sulla Juventus: “Ad Allegri non frega nulla di giocare bene. Col Chelsea…”

Intervenuto alla BoboTV su Twitch, Bobo Vieri ha commentato così la vittoria della Juventus contro il Chelsea

"Ha vinto la partita perfetta giocando come vuole l'allenatore. Ad Allegri non gliene frega nulla, vuole vincere e non guarda il come. Ha vinto una partita giocata bene, ha 6 punti e quasi qualificata e può arrivare prima. Ad Allegri va bene così".