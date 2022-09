Il Viktoria Plzen stravince e vola in vetta: 3-0 allo Slavia e prove di fuga

Successo per la formazione di Bilek, avversaria dell'Inter in Champions League, a pochi giorni dal k.o. contro i nerazzurri

Dopo il k.o. per 2-0 contro l'Inter nel secondo turno del Gruppo C di Champions League, il Viktoria Plzen si rialza. Il club ceco stravince il big match di Fortuna Liga contro lo Slavia Praga per 3-0.