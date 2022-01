Vlahovic: “Orgoglioso di essere alla Juve, lotteremo fino alla fine. Vogliamo…”

Intervenuto ai canali ufficiali della Juventus, Dusan Vlahovic, nuovo acquisto bianconero, ha raccontato le prime emozioni

"Sono davvero contento di fare parte di questo gruppo, società e darò di tutto. La Juve rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. Vorrei dire una cosa: la Juve non molla mai, c'è sempre fino all'ultimo. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni, cercherò di aiutarli il più possibile. Vogliamo sempre di più ed essere migliori, dobbiamo ottenere questo in futuro. Essere qui è una cosa meravigliosa, uno dei compleanni più speciali e felici che ho vissuto. Vorrei rendere orgogliosa questa società e questa maglia. Non molleremo mai e lotteremo fino all'ultimo per ottenere i nostri traguardi".