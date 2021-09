Vlahovic: “Haaland più veloce di me… per il resto ce la giochiamo”

Un'anticipazione delle dichiarazioni rilasciate a DAZN dall'attaccante della Fiorentina, che domani affronterà l'Inter per la 5a giornata

Domani su DAZN ci sarà una lunga intervista di Dusan Vlahovic. Nel frattempo, sul profilo Instagram del canale è arrivata un’anticipazione: “Haaland? Lui è più veloce di me… ma per il resto ce la giochiamo”, ha detto il serbo. Domani Vlahovic affronterà l’Inter nell’anticipo delle 20.45 in programma allo stadio Franchi. In estate, l’attaccante è stato accostato anche ai nerazzurri come sogno proibito per il reparto avanzato.